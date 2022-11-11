«Можете считать меня самоуверенным». Легендарный Пеле спрогнозировал победителя ЧМ-2022 11 ноября, 16:48 Пеле — трехкратный чемпион мира (Фото:Пеле via Instagram)

Легендарный 82-летний бразильский экс-футболист Пеле спрогнозировал победителя чемпионата мира 2022 года в Катаре.

По словам легенды футбола, у него есть предчувствие, что победителем станет сборная Бразилии, с которой он трижды становился чемпионом мира в 1958, 1962 и 1970 годах.

"Не могу дождаться момента, когда наша команда выйдет на поле.

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Вы можете считать меня самоуверенным, но я чувствую, что мы снова увидим победу Бразилии", - написал легендарный Пеле в Instagram.

Ранее сборная Бразилии объявила состав на чемпиона мира в Катаре.