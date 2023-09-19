Явный фаворит. Суперкомпьютер назвал следующего победителя Лиги чемпионов 19 сентября, 16:48 Манчестер Сити — действующий победитель Лиги чемпионов (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

Компания Opta на основе анализа суперкомпьютера назвала фаворита Лиги чемпионов в сезоне 2023/24.

Об этом сообщает The Analyst.

По версии суперкомпьютера, самые белые шансы на победу в этом сезоне Лиги чемпионов имеет действующий обладатель трофея Манчестер Сити. Вероятность его победы оценивается в 38,9%.

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На втором месте со значительным отставанием идет Бавария — 10,9%. На третьем месте довольно неожиданно оказался лондонский Арсенал, за который выступает украинец Александр Зинченко. Победа английского клуба оценивается в 8,7.

Интересно, что ПСЖ, не попал в десятку фаворитов турнира.

Фото: theanalyst.com

Ранее сообщалось, что Шахтер обнародовал заявку на Лигу чемпионов 2023/24.