Явный фаворит. Суперкомпьютер назвал следующего победителя Лиги чемпионов

19 сентября, 16:48
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Манчестер Сити — действующий победитель Лиги чемпионов (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

Манчестер Сити — действующий победитель Лиги чемпионов (Фото:Reuters/Andrew Boyers)

Компания Opta на основе анализа суперкомпьютера назвала фаворита Лиги чемпионов в сезоне 2023/24.

Об этом сообщает The Analyst.

По версии суперкомпьютера, самые белые шансы на победу в этом сезоне Лиги чемпионов имеет действующий обладатель трофея Манчестер Сити. Вероятность его победы оценивается в 38,9%.

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На втором месте со значительным отставанием идет Бавария — 10,9%. На третьем месте довольно неожиданно оказался лондонский Арсенал, за который выступает украинец Александр Зинченко. Победа английского клуба оценивается в 8,7.

Интересно, что ПСЖ, не попал в десятку фаворитов турнира.

theanalyst.com
Фото: theanalyst.com

Ранее сообщалось, что Шахтер обнародовал заявку на Лигу чемпионов 2023/24.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Барселона Лига Чемпионов Манчестер Сити ФК Реал Мадрид Атлетико (Мадрид) Бавария (Мюнхен) Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед ФК Наполи Лейпциг

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