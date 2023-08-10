Лунин может собирать вещи? Реал определился с кандидатами на замену травмированному Куртуа

10 августа, 18:56
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Андрей Лунин (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Андрей Лунин (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Голкипер мадридской команды Тибо Куртуа выбыл на длительный срок из-за травмы.

Бельгийский футболист пропустит примерно шесть месяцев, из-за чего Реал лишился основного вратаря.

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Как сообщает COPE, «сливочные» не рассчитывают на то, что украинский голкипер Андрей Лунин заменит Куртуа.

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По информации источника, мадридцы могут подписать одного из голкиперов: Кепу Аррисабалагу из Челси, Яссина Буну из Севильи, свободного агента Давида Де Хеа или находящегося без клуба Кейлора Наваса, который ранее выступал в Реале.

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Действующий контракт украинца с Реалом истекает летом следующего года.

Ранее сообщалось, что Лунин публично отреагировал на серьезную травму Куртуа.

Напомним, Ливерпуль хочет помочь Мбаппе перейти в Реал.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Андрей Лунин

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