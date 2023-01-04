Реал с украинцем Луниным в воротах вышел в 1/8 финала Кубка Испании — видео

4 января, 03:35
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Лунин сыграл весь матч в составе Реала (Фото:ФК Реал via Twitter)

Лунин сыграл весь матч в составе Реала (Фото:ФК Реал via Twitter)

Реал с украинским вратарем Андреем Луниным в составе прошел в 1/8 финала Кубка Испании.

Мадридская команда в рамках предыдущего раунда погостила у клуба четвертого по рангу дивизиона Испании Касереньо и победила со счетом 1:0.

Автором единственного гола в составе Реал стал Родриго, который на 69-й минуте воспользовался передачей Себальоса и отправил мяч в сетку.

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Лунин, для которого это был седьмой матч за мадридцев в текущем сезоне, вышел в стартовом составе гостей и провел на поле весь поединок.

Касереньо — Реал 0:1

Гол: Родриго, 69

https://twitter.com/rfef/status/1610415516128280576

Ранее сообщалось, что Реал планирует продлить контракт с Луниным, который заканчивается летом 2024 года.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Кубок Испании Андрей Лунин

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