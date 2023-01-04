Реал с украинцем Луниным в воротах вышел в 1/8 финала Кубка Испании — видео
Лунин сыграл весь матч в составе Реала (Фото:ФК Реал via Twitter)
Реал с украинским вратарем Андреем Луниным в составе прошел в 1/8 финала Кубка Испании.
Мадридская команда в рамках предыдущего раунда погостила у клуба четвертого по рангу дивизиона Испании Касереньо и победила со счетом 1:0.
Автором единственного гола в составе Реал стал Родриго, который на 69-й минуте воспользовался передачей Себальоса и отправил мяч в сетку.
Лунин, для которого это был седьмой матч за мадридцев в текущем сезоне, вышел в стартовом составе гостей и провел на поле весь поединок.
Касереньо — Реал 0:1
Гол: Родриго, 69
Ранее сообщалось, что Реал планирует продлить контракт с Луниным, который заканчивается летом 2024 года.