Почти 50 пострадавших. В Бразилии перевернулся автобус с фанатами Фламенго, которые ехали на матч Кубка Либертадорес — видео
Автобус, перевозивший фанатов Фламенго, перевернулся (Фото: X)
В Бразилии произошла авария с участием автобуса с фанатами Фламенго, которые направлялись на ответный матч полуфинала Кубка Либертадорес против аргентинского Расинга.
В результате ДТП пострадали 46 человек, сообщает Mundo Deportivo.
Инцидент произошел на трассе в штате Рио-де-Жанейро. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за сильного дождя и скользкого покрытия. Автобус перевернулся, в результате чего большинство пассажиров получили травмы различной степени тяжести.
По информации СМИ, десять фанатов получили травмы средней тяжести, а четверо находятся в тяжелом состоянии. Сообщений о погибших пока нет.
Ответный матч полуфинала Кубка Либертадорес между Расингом и Фламенго состоится в ночь с 29 на 30 октября в Авельянеде. Первый матч завершился победой бразильской команды со счетом 1:0.
