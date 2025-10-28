В Бразилии произошла авария с участием автобуса с фанатами Фламенго, которые направлялись на ответный матч полуфинала Кубка Либертадорес против аргентинского Расинга.

В результате ДТП пострадали 46 человек, сообщает Mundo Deportivo.

Инцидент произошел на трассе в штате Рио-де-Жанейро. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за сильного дождя и скользкого покрытия. Автобус перевернулся, в результате чего большинство пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

По информации СМИ, десять фанатов получили травмы средней тяжести, а четверо находятся в тяжелом состоянии. Сообщений о погибших пока нет.

Ответный матч полуфинала Кубка Либертадорес между Расингом и Фламенго состоится в ночь с 29 на 30 октября в Авельянеде. Первый матч завершился победой бразильской команды со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что голкипер миланского Интера Хосеп Мартинес насмерть сбил 81-летнего мужчину возле базы клуба.