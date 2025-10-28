Почти 50 пострадавших. В Бразилии перевернулся автобус с фанатами Фламенго, которые ехали на матч Кубка Либертадорес — видео

28 октября, 17:24
Поделиться:
Автобус, перевозивший фанатов Фламенго, перевернулся (Фото: X)

Автобус, перевозивший фанатов Фламенго, перевернулся (Фото: X)

В Бразилии произошла авария с участием автобуса с фанатами Фламенго, которые направлялись на ответный матч полуфинала Кубка Либертадорес против аргентинского Расинга.

Читайте также:
«Было страшно». В Лондоне фаната Ливерпуля выгнали с работы — водитель автобуса спровоцировал хаос на дороге — видео

В результате ДТП пострадали 46 человек, сообщает Mundo Deportivo.

Инцидент произошел на трассе в штате Рио-де-Жанейро. По предварительным данным, водитель не справился с управлением из-за сильного дождя и скользкого покрытия. Автобус перевернулся, в результате чего большинство пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

Реклама

По информации СМИ, десять фанатов получили травмы средней тяжести, а четверо находятся в тяжелом состоянии. Сообщений о погибших пока нет.

https://twitter.com/futebol_info/status/1982909760962998453?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1982909760962998453%7Ctwgr%5Eba5ed11726d14de1addd301f0669c4f093562d1d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.mundodeportivo.com%2Ffutbol%2Famerica%2F20251028%2F1002558886%2Faccidente-brasil-50-aficionados-flamengo-heridos.html

Ответный матч полуфинала Кубка Либертадорес между Расингом и Фламенго состоится в ночь с 29 на 30 октября в Авельянеде. Первый матч завершился победой бразильской команды со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что голкипер миланского Интера Хосеп Мартинес насмерть сбил 81-летнего мужчину возле базы клуба.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Кубок Либертадорес Футбол Фанаты Болельщики

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies