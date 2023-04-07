В Кубке Либертадорес футболист забил невероятный гол со своей половины поля — видео

7 апреля, 12:05
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Гол помог Расингу победить (Фото:Скриншот видео)

Гол помог Расингу победить (Фото:Скриншот видео)

В матче первого тура группового раунда Кубка Либертадорес между чилийским Ньюбленсом и аргентинским Расингом зрители стали свидетелями шедеврального гола.

На 16-й минуте матча полузащитник Расинга Матиас Рохас неожиданно нанес мощный удар со своей половины поля. Такое решение застало врасплох голкипера, который в этот момент находился за пределами своей штрафной.

Видео дня

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Вратарь помчался назад спасать ситуацию, но мяч, пролетев по красивой траектории, таки оказался в сетке.

https://twitter.com/Libertadores/status/1643793710805663744

Во втором тайме Расинг забил второй гол и в итоге одержал победу со счетом 2:0.

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Ранее сообщалось, что в Германии вратарь Дуйсбурга забил феноменальный гол со штрафного со своей половины поля.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол

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