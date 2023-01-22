Кубок мира по биатлону. Украина финишировала в топ-10 женской эстафеты в Антхольце
Украинки использовали шесть дополнительных патронов (Фото:TT News Agency/Fredrik Sandberg via REUTERS)
Сборная Украины заняла девятое место в женской эстафете в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.
Украину представляли Анна Кривонос, Юлия Джима, Елена Билосюк и Анастасия Меркушина.
Победу одержала Франция, серебро завоевала Швеция, тройку лидеров замкнула Германия.
Результаты гонки:
Ранее сообщалось, что Украина оказалась вне топ-10 женской эстафеты в Рупольдинге.