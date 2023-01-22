Кубок мира по биатлону. Украина финишировала в топ-10 женской эстафеты в Антхольце

22 января, 14:36
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Украинки использовали шесть дополнительных патронов (Фото:TT News Agency/Fredrik Sandberg via REUTERS)

Украинки использовали шесть дополнительных патронов (Фото:TT News Agency/Fredrik Sandberg via REUTERS)

Сборная Украины заняла девятое место в женской эстафете в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце.

Украину представляли Анна Кривонос, Юлия Джима, Елена Билосюк и Анастасия Меркушина.

Победу одержала Франция, серебро завоевала Швеция, тройку лидеров замкнула Германия.

Видео дня

Результаты гонки:

biathlon.com.ua
Фото: biathlon.com.ua

Ранее сообщалось, что Украина оказалась вне топ-10 женской эстафеты в Рупольдинге.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Биатлон Юлия Джима

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