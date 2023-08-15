Кубок Украины: расписание, результаты и трансляции матчей третьего этапа
Трофей (Фото:Facebook)
На этой стадии турнира выступают команды низших дивизионов украинского футбола.
Вторник, 15 августа
13:00. Кудривка — Мариуполь
15:00. Прикарпатье (Ивано-Франковск) — Эпицентр (Каменец-Подольский)
15:00. Звягель — ЮКСА (Киев)
15:00. Тростянец — Горняк-Спорт (Горишни Плавни)
16:00. Локомотив (Киев) — Левый берег (Киев)
16:00. Ингулец (Петрово) — Виктория (Сумы)
17:00. Николаев (Львовская область) — Агробизнес (Волочиск)
Среда, 17 августа
16:00. Скала 1911 (Стрый) — Нива (Тернополь)
Напомним, что уже со следующего раунда к турниру присоединятся клубы з высшего украинского дивизиона. В 1/16 финала сыграют восемь победителей третьего предварительного этапа и восемь клубов УПЛ (9—16 по рейтингу). Базовый день матчей — 23 августа.