Кубок Украины: расписание, результаты и трансляции матчей третьего этапа

15 августа, 09:41
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Трофей (Фото:Facebook)

Трофей (Фото:Facebook)

На этой стадии турнира выступают команды низших дивизионов украинского футбола.

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Вторник, 15 августа

13:00. Кудривка — Мариуполь

15:00. Прикарпатье (Ивано-Франковск) — Эпицентр (Каменец-Подольский)

15:00. Звягель — ЮКСА (Киев)

15:00. Тростянец — Горняк-Спорт (Горишни Плавни)

Видео дня

16:00. Локомотив (Киев) — Левый берег (Киев)

16:00. Ингулец (Петрово) — Виктория (Сумы)

17:00. Николаев (Львовская область) — Агробизнес (Волочиск)

Среда, 17 августа

16:00. Скала 1911 (Стрый) — Нива (Тернополь)

Напомним, что уже со следующего раунда к турниру присоединятся клубы з высшего украинского дивизиона. В 1/16 финала сыграют восемь победителей третьего предварительного этапа и восемь клубов УПЛ (9—16 по рейтингу). Базовый день матчей — 23 августа.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Кубок Украины

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