Известный футболист назвал фаворитов Кубка Украины 2025/26

В этом сезоне в случае ничьей в основное время победитель сразу определяется в серии пенальти — без дополнительных 30 минут. Также введен полностью «слепой» жребий без разделения на сеяных и несеяных, что позволило Динамо и Шахтеру встретиться уже на стадии 1/8 финала.

В четвертьфинал вышли три представителя УПЛ — Динамо, Металлист 1925 и ЛНЗ. Больше всего участников среди клубов Первой лиги — Ингулец, Феникс-Мариуполь, Буковина и Чернигов. Также продолжает борьбу представитель Второй лиги — Локомотив Киев.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко Худобяк назвал команды, которые, по его мнению, должны бороться за трофей.

Игорь Худобяк - о Кубке Украины 2025/26 / Фото: facebook.com/IgorKhudobiak

«Впечатления от Кубка в этом году необычные. Очень много команд из Премьер-лиги вылетели, и действительно очень интересно наблюдать за турниром этого сезона. Часто бывает, что коллективы выбивают вышестоящих соперников из-за недонастройки или недооценки. К тому же домашние трибуны и свое поле тоже помогают команде.

Мне также нравится, что сразу после основного времени, если ничья, пробивают пенальти — это делает турнир более интересным.

Относительно главных фаворитов Кубка, кроме Динамо, то это Металлист 1925 и ЛНЗ. Трудно сказать, в чем феномен команды из Черкасс — они хорошо выступают и в УПЛ, и в Кубке. Я видел немного их матчей, но, видимо, свою роль сыграл приход нового тренера, который создал в коллективе хороший микроклимат", — сказал Худобяк.

