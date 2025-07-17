Кубок Украины 2025/26: определились пары квалификационного раунда

Сегодня, 17 июля, в Доме футбола УАФ состоялась жеребьевка квалификационного раунда Кубка Украины 2025/26, который пройдет в новом формате .

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

На стартовой стадии борьбу начнут 16 коллективов, представляющих региональные соревнования. Восемь победителей пройдут в 1/32 финала. Базовые даты матчей — 9 и 10 августа.

Реклама

Результаты жеребьевки:

Фазенда (Черновцы) — Медея-Невицкий замок (Закарпатская обл.)

Горняк (Новояворовск, Львовская обл.) — Нефтяник-Долина (Ивано-Франковская обл.)

Колос (Полонное, Хмельницкая обл.) — Агрон (Тернопольская обл.)

Коростень/Агро-Нива (Житомирская обл.) — Луцксантехмонтаж № 536 (Волынская обл.)

Легия (Киев) — Полесье Ставки (Песковка, Киевская обл.)

Карбон (Черкассы) — Пальмира (Одесса)

Олимпия (Савинцы, Полтавская обл.) — NIKA SMK (Богодухов, Харьковская обл.)

IRON (Запорожье) — Новоукраинка (Кировоградская обл.)

В следующем этапе к победителям присоединятся клубы Первой и Второй лиг ПФЛ, большинство участников УПЛ, а также четыре любительских коллектива: Агротех (Тишковка), Денгофф (Дениховка), Кормил (Яворов) и Маяк (Сарны).

Всего в этом сезоне в турнире примут участие 68 команд, что является рекордом.

Ранее Украинская ассоциация футбола во время мероприятия в Доме футбола презентовала новый трофей Кубка Украины.