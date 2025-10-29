Киевское Динамо со счетом 2:1 обыграло донецкий Шахтер в поединке 1/8 финала Кубка Украины по футболу.

В первом тайме полным преимуществом на поле владел Шахтер, который активно создавал моменты — в частности, вратарь Руслан Нещерет спас Динамо после ударов Марлона Гомеса и Ефима Конопли.

На старте второй половины встречи донецкая команда открыла счет: Лука Мейреллиш головой переправил мяч в ворота после удара Педриньо.

После гола Шахтер Динамо активизировалось. На 72-й минуте киевляне восстановили паритет на табло: Андрей Ярмоленко правой пробил в угол ворот после хорошей передачи между защитниками от Владислава Кабаева.

На 79-й минуте Эдуардо Герреро, который заменил Ярмоленко, вывел Динамо вперед, получив мяч в штрафной после подачи с углового.

Динамо удержало победный счет и вышло в четвертьфинал Кубка Украины. Действующий обладатель трофея Шахтер упустил возможность в третий раз подряд выиграть турнир.

Кубок Украины, 1/8 финала

Динамо (Киев) — Шахтер (Донецк) — 2:1

Голы: Ярмоленко, 72, Герреро, 79 — Мейреллиш, 48

Динамо узнает соперника в четвертьфинале по итогам жеребьевки.

