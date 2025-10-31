«Карпаты так взяли Кубок СССР». Гецко назвал главного конкурента Динамо в борьбе за Кубок Украины

30 октября определились все четвертьфиналисты турнира. Продолжают борьбу три представителя УПЛ — Динамо, Металлист 1925 и ЛНЗ. Больше всего участников среди клубов Первой лиги — Ингулец, Феникс-Мариуполь, Буковина и Чернигов. Есть и представитель третьего по рангу дивизиона — Локомотив Киев.

В разговоре с журналистом NV Андреем Павлечко легендарный нападающий Иван Гецко объяснил, благодаря чему так много клубов из низших лиг пробились в четвертьфинал, и назвал команду, которая может навязать борьбу Динамо за трофей.

Иван Гецко – о недооценке в Кубке Украины / Фото: ФК Черноморец

— Как вам нынешний розыгрыш Кубка Украины, где в четвертьфинал попали лишь три команды из УПЛ?

Я думаю, что интерес к такому развитию событий очень большой. Те же команды из Первой или Второй лиги понимают, что благодаря таким турнирам, как Кубок Украины, можно достичь больших результатов. Карпаты же из Первой лиги взяли Кубок СССР в 1969 году. Тогда все за такое достижение сразу получали звание мастеров спорта. И сегодня такая возможность есть у каждой команды из низшего дивизиона. На мой взгляд, это очень интересно.

— А благодаря чему команды из низших лиг выбивают клубы УПЛ?

Скорее всего — из-за недооценки. Наши гранды выходят на такие матчи расслабленными. Некоторые тренеры делают ротацию, пытаются что-то придумать, а потом пропускают один-два мяча — и начинается паника. Исправить все во время игры очень сложно. Вот и получают «по шапке».

— Как вам новый формат, когда сразу после основного времени идет серия пенальти?

Я думаю, что это нормально. Как говорят, если ты не смог решить все в основное время — то зачем изнурять игроков еще полчаса? Сразу переходят к «лотерее», и там, как говорится, везет сильнейшему.

— Кто, по вашему мнению, может составить конкуренцию Динамо в борьбе за Кубок?

Я думаю, что Металлист 1925 может составить серьезную конкуренцию киевскому Динамо.

