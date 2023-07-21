Турнир возвращается. Состоялась жеребьевка Кубка Украины по футболу 21 июля, 14:34 Базовый день матчей первого этапа — 29 июля, второго — 2 августа (Фото:ПФЛ)

Сегодня, 21 июля, состоялась жеребьевка первых двух раундов Кубка Украины по футболу сезона-2022/23.

Об этом сообщает официальный сайт Профессиональной футбольной лиги.

Во время жеребьевки организаторы участников пользовались территориальным принципом



Базовый день матчей первого этапа — 29 июля, второго — 2 августа. На обоих этапах победители будут определяться по итогам одного поединка.

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Результаты жеребьевки:

Первый предварительный этап

Николаев (Николаев, Львовская обл.) — Фазенда (Черновцы)

Олимпия (Савинцы) — Кудривка (Кудривка)

Штурм (Иванков) — ЮКСА (Киев)

Второй предварительный этап



Прикарпатье (Ивано-Франковск) — Карпаты (Львов)

Металлист (Харьков) — Эпицентр (Каменец-Подольский)

Скала 1911 (Стрый) — Хуст (Хуст)

Подолье (Хмельницкий) — Нива (Тернополь)

Нива (Винница) — Агробизнес (Волочиск)

Николаев (Николаев, Львовская обл.)/Фазенда (Черновцы) — Буковина (Черновцы)

Горняк-Спорт (Горишние Плавни) — Полтава (Полтава)

Ингулец (Петрово) — Металлург (Запорожье)

Олимпия (Савинцы)/Кудривка (Кудривка) — Кремень (Кременчуг)

Локомотив (Киев) — Диназ (Вышгород)

Звягель (Звягель) — Чайка (Петропавловская Борщаговка)

Штурм (Иванков)/ЮКСА (Киев) — Нива (Бузова)

Чернигов (Чернигов) — Левый берег (Киев)

Тростянец (Тростянец) — Реал Фарма (Одесса)

Мариуполь (Мариуполь) — Васт (Николаев)

Виктория (Сумы) — Дружба (Мировка)

Клубы УПЛ, занявшие 9−16 места стартуют в турнире с 1/16 финала, 1−8 места — с 1/8 финала.

Следует отметить, что в прошлом сезоне Кубок Украины не проводился из-за полномасштабного вторжения России.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко оказался вне заявки Динамо на сезон украинской Премьер-лиги.