Турнир возвращается. Состоялась жеребьевка Кубка Украины по футболу
Базовый день матчей первого этапа — 29 июля, второго — 2 августа (Фото:ПФЛ)
Сегодня, 21 июля, состоялась жеребьевка первых двух раундов Кубка Украины по футболу сезона-2022/23.
Об этом сообщает официальный сайт Профессиональной футбольной лиги.
Во время жеребьевки организаторы участников пользовались территориальным принципом
Базовый день матчей первого этапа — 29 июля, второго — 2 августа. На обоих этапах победители будут определяться по итогам одного поединка.
Результаты жеребьевки:
Первый предварительный этап
Николаев (Николаев, Львовская обл.) — Фазенда (Черновцы)
Олимпия (Савинцы) — Кудривка (Кудривка)
Штурм (Иванков) — ЮКСА (Киев)
Второй предварительный этап
Прикарпатье (Ивано-Франковск) — Карпаты (Львов)
Определился соперник Ворсклы в квалификации Лиги конференций
Металлист (Харьков) — Эпицентр (Каменец-Подольский)
Скала 1911 (Стрый) — Хуст (Хуст)
Подолье (Хмельницкий) — Нива (Тернополь)
Нива (Винница) — Агробизнес (Волочиск)
Николаев (Николаев, Львовская обл.)/Фазенда (Черновцы) — Буковина (Черновцы)
Горняк-Спорт (Горишние Плавни) — Полтава (Полтава)
Ингулец (Петрово) — Металлург (Запорожье)
Олимпия (Савинцы)/Кудривка (Кудривка) — Кремень (Кременчуг)
Локомотив (Киев) — Диназ (Вышгород)
Звягель (Звягель) — Чайка (Петропавловская Борщаговка)
Штурм (Иванков)/ЮКСА (Киев) — Нива (Бузова)
Чернигов (Чернигов) — Левый берег (Киев)
Тростянец (Тростянец) — Реал Фарма (Одесса)
Мариуполь (Мариуполь) — Васт (Николаев)
Виктория (Сумы) — Дружба (Мировка)
Клубы УПЛ, занявшие 9−16 места стартуют в турнире с 1/16 финала, 1−8 места — с 1/8 финала.
Следует отметить, что в прошлом сезоне Кубок Украины не проводился из-за полномасштабного вторжения России.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко оказался вне заявки Динамо на сезон украинской Премьер-лиги.