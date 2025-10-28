Динамо против Шахтера: расписание и результаты матчей 1/8 финала Кубка Украины по футболу — видео

28 октября, 10:32
Новый Кубок Украины (Фото: УАФ)

Самые титулованные клубы Украины чаще всего встречаются в финале турнира. Но теперь одна из команд сойдет с дистанции задолго до решающего матча.

По регламенту, в случае ничьей в основное время победитель будет определяться сразу в серии пенальти.

КУБОК УКРАИНЫ: РАСПИСАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ

Вторник, 28 октября

12:00. Чернигов — Лесное (Киев)

14:30. Буковина (Черновцы) — Нива (Тернополь)

14:30. Локомотив (Киев) — Нива (Винница)

Среда, 29 октября

12:00. Виктория (Сумы) — Ингулец (Петрово)

14:30. ЛНЗ (Черкассы) — Рух (Львов)

18:00. Динамо (Киев) — Шахтер (Донецк)

Четверг, 30 октября

12:00. Агротех (Тишковка, Кировоградская обл.) — Феникс-Мариуполь (Мариуполь)

17:00. Металлист 1925 (Харьков) — Агробизнес (Волочиск)

