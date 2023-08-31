Стартует первая восьмерка. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу
Кубок Украины (Фото:УАФ)
В четверг, 31 августа, стали известны пары 1/8 финала Кубка Украины сезона 2023/2024.
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Участие в розыгрыше примут восемь победителей четвертого предварительного этапа и восемь клубов УПЛ — 1−8 по рейтингу.
Результаты жеребьевки:
ФСК Мариуполь — Заря
Оболонь — Динамо Киев
Черноморец — Кривбасс
Верес — Шахтер
Рух — Александрия
Виктория — Минай
Полесье — Днепр-1
Металлист 1925 — Ворскла
Базовый день матчей — 27 сентября.
Ранее была информация, что Металлист 1925 находится на грани исчезновения с футбольной карты Украины.