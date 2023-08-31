Стартует первая восьмерка. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу 31 августа, 13:22 Кубок Украины (Фото:УАФ)

В четверг, 31 августа, стали известны пары 1/8 финала Кубка Украины сезона 2023/2024.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Участие в розыгрыше примут восемь победителей четвертого предварительного этапа и восемь клубов УПЛ — 1−8 по рейтингу.

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Результаты жеребьевки:

ФСК Мариуполь — Заря

Оболонь — Динамо Киев

Черноморец — Кривбасс

Верес — Шахтер

Рух — Александрия

Виктория — Минай

Полесье — Днепр-1

Металлист 1925 — Ворскла

Базовый день матчей — 27 сентября.

Ранее была информация, что Металлист 1925 находится на грани исчезновения с футбольной карты Украины.