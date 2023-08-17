Стартуют клубы УПЛ. Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка Украины по футболу
Базовый день матчей — 15 августа (Фото:УАФ)
Стали известны пары третьего предварительного этапа Кубка Украины по футболу в сезоне 2023/24.
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
В четвертом раунде турнира сыграют восемь победителей предыдущего этапа и восемь клубов украинской Премьер-лиги — 9−16 по рейтингу.
Результаты жеребьевки:
Скала 1911 — Рух
Агробизнес — Полесье
Эпицентр — Верес
Мариуполь — Колос
Звягель — Оболонь
Левый берег — Черноморец
Горняк-Спорт — Металлист 1925
Виктория — ЛНЗ
Базовый день матчей — 15 августа.
1−8 по рейтингу клубы УПЛ, среди которых Динамо и Шахтер, стартуют с 1/8 финала.
Ранее сообщалось, что руководство полтавской Ворсклы задолжало игрокам клуба зарплату за три месяца.