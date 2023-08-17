Стартуют клубы УПЛ. Состоялась жеребьевка четвертого раунда Кубка Украины по футболу 17 августа, 16:28 Базовый день матчей — 15 августа (Фото:УАФ)

Стали известны пары третьего предварительного этапа Кубка Украины по футболу в сезоне 2023/24.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

В четвертом раунде турнира сыграют восемь победителей предыдущего этапа и восемь клубов украинской Премьер-лиги — 9−16 по рейтингу.

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Результаты жеребьевки:

Скала 1911 — Рух

Агробизнес — Полесье

Эпицентр — Верес

Мариуполь — Колос

Звягель — Оболонь

Левый берег — Черноморец

Горняк-Спорт — Металлист 1925

Виктория — ЛНЗ

Базовый день матчей — 15 августа.



1−8 по рейтингу клубы УПЛ, среди которых Динамо и Шахтер, стартуют с 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что руководство полтавской Ворсклы задолжало игрокам клуба зарплату за три месяца.

