Состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Украины по футболу
Базовый день матчей — 15 августа (Фото:УАФ)
Стали известны пары третьего предварительного этапа Кубка Украины по футболу в сезоне 2023/24.
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
На этом этапе участие примут 16 победителей второго раунда. Базовый день матчей — 15 августа.
Результаты жеребьевки:
Скала 1911 (Стрый) — Нива (Тернополь)
Николаев (Николаев, Львовская обл.) — Агробизнес (Волочиск)
Прикарпатье (Ивано-Франковск) — Эпицентр (Каменец-Подольский)
Звягель — ЮКСА (Киев)
Локомотив (Киев) — Левый берег (Киев)
Кудровка — Мариуполь
Ингулец (Петрово) — Виктория (Сумы)
Тростянец — Горняк-Спорт (Горишние Плавни)
В четвертом раунде будут играть восемь победителей третьего предварительного этапа и восемь клубов УПЛ — 9−16 по рейтингу.
1−8 по рейтингу клубы УПЛ, среди которых Динамо и Шахтер, стартуют с 1/8 финала.
Ранее сообщалось, что киевское Динамо получило соперника в третьем раунде квалификации Лиги конференций.