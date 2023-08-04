Состоялась жеребьевка третьего раунда Кубка Украины по футболу 4 августа, 14:43 Базовый день матчей — 15 августа (Фото:УАФ)

Стали известны пары третьего предварительного этапа Кубка Украины по футболу в сезоне 2023/24.

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

На этом этапе участие примут 16 победителей второго раунда. Базовый день матчей — 15 августа.

Результаты жеребьевки:

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Скала 1911 (Стрый) — Нива (Тернополь)

Николаев (Николаев, Львовская обл.) — Агробизнес (Волочиск)

Прикарпатье (Ивано-Франковск) — Эпицентр (Каменец-Подольский)

Звягель — ЮКСА (Киев)

Локомотив (Киев) — Левый берег (Киев)

Кудровка — Мариуполь

Ингулец (Петрово) — Виктория (Сумы)

Тростянец — Горняк-Спорт (Горишние Плавни)

В четвертом раунде будут играть восемь победителей третьего предварительного этапа и восемь клубов УПЛ — 9−16 по рейтингу.

1−8 по рейтингу клубы УПЛ, среди которых Динамо и Шахтер, стартуют с 1/8 финала.

Ранее сообщалось, что киевское Динамо получило соперника в третьем раунде квалификации Лиги конференций.