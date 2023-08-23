Кубок Украины: расписание, результаты и трансляции матчей четвертого этапа — видео

23 августа, 12:18
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Трофей (Фото:ФК Динамо)

Трофей (Фото:ФК Динамо)

На этой стадии турнира вступают в борьбу восемь клубов Премьер-лиги.

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Среда, 23 августа

13:00. Левый берег (Киев) — Черноморец (Одесса)

14:00. Агробизнес (Волочиск) — Полесье (Житомир)

14:00. Мариуполь — Колос (Ковалевка)

15:00. Звягель — Оболонь (Киев)

Видео дня

16:00. Виктория (Сумы) — ЛНЗ (Черкассы)

16:00. Горняк-Спорт (Горишни Плавни) — Металлист 1925 (Харьков)

16:00. Эпицентр (Каменец-Подольский) — Верес (Ровно)

17:00. Скала 1911 (Стрый) — Рух (Львов)

Победители выйдут в 1/8 финала, где к ним присоединятся еще восемь клубов из УПЛ. Жеребьевка — 31 августа, базовый день матчей — 27 сентября.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Кубок Украины

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