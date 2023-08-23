Кубок Украины: расписание, результаты и трансляции матчей четвертого этапа — видео
Трофей (Фото:ФК Динамо)
На этой стадии турнира вступают в борьбу восемь клубов Премьер-лиги.
Среда, 23 августа
13:00. Левый берег (Киев) — Черноморец (Одесса)
14:00. Агробизнес (Волочиск) — Полесье (Житомир)
14:00. Мариуполь — Колос (Ковалевка)
15:00. Звягель — Оболонь (Киев)
16:00. Виктория (Сумы) — ЛНЗ (Черкассы)
16:00. Горняк-Спорт (Горишни Плавни) — Металлист 1925 (Харьков)
16:00. Эпицентр (Каменец-Подольский) — Верес (Ровно)
17:00. Скала 1911 (Стрый) — Рух (Львов)
Победители выйдут в 1/8 финала, где к ним присоединятся еще восемь клубов из УПЛ. Жеребьевка — 31 августа, базовый день матчей — 27 сентября.