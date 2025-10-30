Безумная серия послематчевых пенальти: любители из села обидно вылетели из Кубка Украины в шаге от четвертьфинала — видео

Агротех сыграл с Фениксом-Мариуполем (Фото: ФК Агротех Тышковка)

В матче 1/8 финала Кубка Украины аматорский Агротех на стадионе в Кропивницком принимал Феникс-Мариуполь из Первой лиги.

На 37-й минуте игры гости открыли счет. Подопечные Максима Фещука выбежали в быструю атаку, которую уверенно завершил Андрей Вильховый.

Казалось, что Феникс-Мариуполь сможет удержать преимущество и оформит исторический выход в четвертьфинал, но опытный экс-футболист ряда клубов УПЛ Алексей Чичиков сравнял счет на 77-й минуте.

В конце концов, в серии послематчевых пенальти фортуна улыбнулась клубу Феникс-Мариуполь. Решающий 11-метровый не реализовал игрок команды любителей из села Тишковка Бовтуненко, который нанес слабый удар и даже не попал в створ ворот.

Феникс-Мариуполь впервые в своей истории сыграет на стадии четвертьфинала. Соперник определится позже во время «слепой» жеребьевки.

Кубок Украины 2025/2026 1/8 финала

Агротех — Феникс-Мариуполь — 1:1 (6:7 — по пенальти)

Голы: Вильховый, 37, Чичиков, 77.

https://www.youtube.com/watch?v=QIBLThpJpWM
Любители из села перед Кубком Украины собирали арбузы — они сенсационно выбили клуб УПЛ и получили солидные премиальные

Отметим, что предыдущих соперников Агротех побеждал в серии послематчевых пенальти Черноморец (1:1, 5:4), Эпицентр (1:1, 7:6). Этот любительский клуб стал первым, кто сыграл на стадий 1/8 финала КУ.
Напомним, действующий чемпион Кубка Украины Шахтер уже вылетел, проиграв Динамо (1:2).

Кстати, в разговоре с NV британский журналист Эндрю Тодос, который посетил матч, поделился эмоциями от классического, передал атмосферу стадиона и рассказал об эпизоде, когда киевские фаны показывали средние пальцы в сторону болельщиков Шахтера.

