В матче 1/8 финала Кубка Украины аматорский Агротех на стадионе в Кропивницком принимал Феникс-Мариуполь из Первой лиги.

На 37-й минуте игры гости открыли счет. Подопечные Максима Фещука выбежали в быструю атаку, которую уверенно завершил Андрей Вильховый.

Казалось, что Феникс-Мариуполь сможет удержать преимущество и оформит исторический выход в четвертьфинал, но опытный экс-футболист ряда клубов УПЛ Алексей Чичиков сравнял счет на 77-й минуте.

В конце концов, в серии послематчевых пенальти фортуна улыбнулась клубу Феникс-Мариуполь. Решающий 11-метровый не реализовал игрок команды любителей из села Тишковка Бовтуненко, который нанес слабый удар и даже не попал в створ ворот.

Феникс-Мариуполь впервые в своей истории сыграет на стадии четвертьфинала. Соперник определится позже во время «слепой» жеребьевки.

Кубок Украины 2025/2026 1/8 финала

Агротех — Феникс-Мариуполь — 1:1 (6:7 — по пенальти)

Голы: Вильховый, 37, Чичиков, 77.

Отметим, что предыдущих соперников Агротех побеждал в серии послематчевых пенальти Черноморец (1:1, 5:4), Эпицентр (1:1, 7:6). Этот любительский клуб стал первым, кто сыграл на стадий 1/8 финала КУ.

Напомним, действующий чемпион Кубка Украины Шахтер уже вылетел, проиграв Динамо (1:2).

