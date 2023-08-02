Кубок Украины: расписание, результаты и трансляции матчей второго этапа

Одесский клуб Реал Фарма отказался от участия в турнире, поэтому его соперник Тростянец автоматически прошел в следующий раунд.

На этой стадии турнира выступают команды низших дивизионов украинского футбола.

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