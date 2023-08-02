Кубок Украины: расписание, результаты и трансляции матчей второго этапа

2 августа, 11:16
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Трофей (Фото:УАФ)

Трофей (Фото:УАФ)

На этой стадии турнира выступают команды низших дивизионов украинского футбола.

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Среда, 2 августа

12:00. Чернигов — Левый берег (Киев)

https://www.youtube.com/embed/zNKG-8FK6BE

13:00. Мариуполь — Васт (Николаев)

14:00. Дружба (Мыровка) — Виктория (Сумы)

15:00. Звягель — Чайка (Петропавловская Борщаговка)

Видео дня

15:00. Прикарпатье (Ивано-Франковск) — Карпаты (Львов)

16:00. Горняк-Спорт (Горишни Плавни) — Полтава

16:00. Нива (Винница) — Агробизнес (Волочиск)

16:00. Скала 1911 (Стрый) — Хуст

16:00. ЮКСА (Киев) — Нива (Бузова)

17:00. Ингулец (Петровое) — Металлург (Запорожье)

17:00. Металлист (Харьков) — Эпицентр (Каменец-Подольский)

17:00. Подолье (Хмельницкий) — Нива (Тернополь)

17:00. Николаев (Львовская обл.) — Буковина (Черновцы)

18:00. Кудровка — Кремень (Кременчуг)

Четверг, 3 августа

16:00. Локомотив (Киев) — Диназ (Вышгород)

Одесский клуб Реал Фарма отказался от участия в турнире, поэтому его соперник Тростянец автоматически прошел в следующий раунд.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол Кубок Украины

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