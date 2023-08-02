Кубок Украины: расписание, результаты и трансляции матчей второго этапа
Трофей (Фото:УАФ)
На этой стадии турнира выступают команды низших дивизионов украинского футбола.
Среда, 2 августа
12:00. Чернигов — Левый берег (Киев)
13:00. Мариуполь — Васт (Николаев)
14:00. Дружба (Мыровка) — Виктория (Сумы)
15:00. Звягель — Чайка (Петропавловская Борщаговка)
15:00. Прикарпатье (Ивано-Франковск) — Карпаты (Львов)
16:00. Горняк-Спорт (Горишни Плавни) — Полтава
16:00. Нива (Винница) — Агробизнес (Волочиск)
16:00. Скала 1911 (Стрый) — Хуст
16:00. ЮКСА (Киев) — Нива (Бузова)
17:00. Ингулец (Петровое) — Металлург (Запорожье)
17:00. Металлист (Харьков) — Эпицентр (Каменец-Подольский)
17:00. Подолье (Хмельницкий) — Нива (Тернополь)
17:00. Николаев (Львовская обл.) — Буковина (Черновцы)
18:00. Кудровка — Кремень (Кременчуг)
Четверг, 3 августа
16:00. Локомотив (Киев) — Диназ (Вышгород)
Одесский клуб Реал Фарма отказался от участия в турнире, поэтому его соперник Тростянец автоматически прошел в следующий раунд.