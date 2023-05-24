«Зачем вообще играть?». Главный тренер Днепра-1 обвинил арбитра в поражении своей команды — видео 24 мая, 18:28 Кучер (Фото:ФК Днепр-1)

Александр Кучер, который является наставником днепрян, которые в 28-м туре украинской Премьер-лиги уступили Ворскле (1:2) и поставили под сомнение свое чемпионство, раскритиковал работу судей.

Об этом сообщает Telegram-канал УПЛ живая.

«Все расстроены, потому что мы играли, отдавались, показывали хороший футбол сегодня, но одного забитого мяча нам не хватило.

Видео дня

Что случилось во время игры? Пенальти в наши ворота: где-то там ВАР сказал, что есть. Непонятно. Далее рука в штрафной площади соперника — здесь ВАР говорит, что нет. Так должен был быть пенальти или нет? Я не понимаю. Помню, Полтава играла с кем-то, закончили 2:2. Им поставили пенальти за такое же попадание мяча в руку.

А здесь такие не ставят. И это уже не впервые такое. У нас с Кривбассом была рука у соперника, не поставили, мы проиграли. Кому-то ставят, а кому-то нет. Может, надо еще один ВАР поставить? Трактуют непонятно как.

Нам еще надо сыграть две игры — я не понимаю ту желтую карточку, которую нам дали. Нам говорят: «ваш мяч, ваш аут» — и тут ему влепили четвертую карточку, чтобы он пропустил игру с Шахтером. Непонятные вещи, которые случаются в нашем футболе.

Целый год играли, чего-то добивались, отдавали силы и через одну игру все это сломать?! Зачем тогда играть?! Спасибо", — сказал Кучер.

Днепр-1 — Ворскла 1:2



Голы: Бланко, 3 — Скляр, 11 (пен), Кане, 45+4

Напоминаем, что система VAR работает на всех матчах Шахтера и Днепра-1 до конца сезона.

Ранее сообщалось, что Днепр-1 был недоволен работой арбитра в матче против Черноморца.