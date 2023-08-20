Главный тренер Днепра-1 подал в отставку после сенсационно поражения в УПЛ
Александр Кучер (Фото:СК Днепр-1)
Спортивный клуб вскоре останется без Александра Кучера.
В рамках четвертого тура украинской Премьер-лиги Днепр-1 уступил Оболони (1:2).
Наставник днепровской команды Александр Кучер принял решение покинуть свой пост после серии неудач.
«Хочу поблагодарить всех. Я подаю в отставку вместе с тренерским штабом. Вину за результаты, которые мы показываем в последнее время, я беру на себя. Всем спасибо», — приводит слова Кучера официальный сайт Днепр-1.
Отметим, что днепровский клуб не сумел обыграть Панатинаикос в квалификации Лиги чемпионов, а затем проиграл Славии из Чехии в отборе Лиги Европы.
В еврокубках Днепр-1 опустился в Лигу конференций, где сыграет со Спартаком Трнавой за право выступать в группе.
В турнирной таблице чемпионата Украины спортивный клуб идет на 11 месте, имея четыре очка после трех сыгранных матчей.
Ранее сообщалось, что матч Днепр-1 — Спартак в Лиге конференций перенесли.