500 тысяч долларов ущерба. Знаменитый футболист сборной Украины стал жертвой ограбления — фото
Александр Кучер (Фото:СК Днепр-1)
Бывший футболист сборной Украины и донецкого Шахтера стал жертвой ограбления. Об этом сообщается в офисе Генерального прокурора Украины.
На Закарпатье была разоблачена преступная группа, в составе которой была два человека. Они совершали кражи из частных домов в Закарпатской области.
В общей сложности преступная группа нанесла потерпевшим более 500 000 долларов ущерба.
Сейчас им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и сообщено о подозрении по факту похищения чужого имущества.
Как сообщает Украинская правда, речь идет об Александре Кучере, который является главным тренером Днепра-1.
Отмечается, что у специалиста выкрали драгоценные вещи и деньги.
Ранее сообщалось, что звезда ПСЖ и его девушка стали жертвами жестокого ограбления.