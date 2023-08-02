500 тысяч долларов ущерба. Знаменитый футболист сборной Украины стал жертвой ограбления — фото 2 августа, 16:36 Александр Кучер (Фото:СК Днепр-1)

Бывший футболист сборной Украины и донецкого Шахтера стал жертвой ограбления. Об этом сообщается в офисе Генерального прокурора Украины.



На Закарпатье была разоблачена преступная группа, в составе которой была два человека. Они совершали кражи из частных домов в Закарпатской области.

Фото: Офіс Генерального прокурора

В общей сложности преступная группа нанесла потерпевшим более 500 000 долларов ущерба.

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Фото: Офіс Генерального прокурора

Фото: Офіс Генерального прокурора

Сейчас им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей и сообщено о подозрении по факту похищения чужого имущества.

Как сообщает Украинская правда, речь идет об Александре Кучере, который является главным тренером Днепра-1.

Отмечается, что у специалиста выкрали драгоценные вещи и деньги.

Ранее сообщалось, что звезда ПСЖ и его девушка стали жертвами жестокого ограбления.