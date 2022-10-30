Украинский нападающий забил за шотландский клуб во втором матче подряд — видео

30 октября, 21:48
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Кухаревич помог Хиберниану одержать разгромную победу (Фото:ФК Хиберниан)

Кухаревич помог Хиберниану одержать разгромную победу (Фото:ФК Хиберниан)

Украинский нападающий Николай Кухаревич отличился голом за шотландский Хиберниан во втором матче подряд.

Кухаревич стал автором гола в матче 13-го тура чемпионата Шотландии против Сент-Миррена.

На 63-м счете украинец выиграл борьбу у защитника и точно пробил в дальний угол.

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Примечательно, что на старте поединка Кухаревич также отправил мяч в ворота Сент-Миррена, однако после просмотра видеоповтора гол украинца был отменен.

В итоге гол Кухаревича помог Хиберниану одержать разгромную победу со счетом 3:0.

https://www.youtube.com/embed/DkdGMka9y6Y?start=204

В предыдущем туре чемпионата Шотландии Кухаревич забил Сент-Джонстону, однако в том матче Хиберниан уступил 1:2.

Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины Даниил Игнатенко забил второй гол за Бордо .

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол

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