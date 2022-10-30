Украинский нападающий забил за шотландский клуб во втором матче подряд — видео
Кухаревич помог Хиберниану одержать разгромную победу (Фото:ФК Хиберниан)
Украинский нападающий Николай Кухаревич отличился голом за шотландский Хиберниан во втором матче подряд.
Кухаревич стал автором гола в матче 13-го тура чемпионата Шотландии против Сент-Миррена.
На 63-м счете украинец выиграл борьбу у защитника и точно пробил в дальний угол.
Примечательно, что на старте поединка Кухаревич также отправил мяч в ворота Сент-Миррена, однако после просмотра видеоповтора гол украинца был отменен.
В итоге гол Кухаревича помог Хиберниану одержать разгромную победу со счетом 3:0.
В предыдущем туре чемпионата Шотландии Кухаревич забил Сент-Джонстону, однако в том матче Хиберниан уступил 1:2.
Ранее сообщалось, что футболист сборной Украины Даниил Игнатенко забил второй гол за Бордо .