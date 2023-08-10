Перемотанная нога. Куртуа эмоционально отреагировал на свою травму — фото 10 августа, 19:30 Тибо Куртуа (Фото:Kevin Jairaj-USA TODAY Sports)

Голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа пропустит минимум полгода из-за разрыва крестообразной связки левой ноги.

Бельгийский футболист опубликовал пост в Instagram, в котором он описал свои эмоции от травмы.

«Никогда не ждешь, что тебе придется пройти через такое, но теперь нужно принять это и сделать все, чтобы преодолеть ситуацию и вернуться еще более сильным.

Видео дня

Спасибо всем за вашу энергию, любовь и поддержку, уверяю вас, это мотивирует меня на скорейшее выздоровление", — написал Куртуа, опубликовав фотографию перемотанной ноги.

Ранее сообщалось, что Лунин публично отреагировал на серьезную травму Куртуа. Однако украинец может не получить свой шанс, ведь Реал уже определился с кандидатами на замену.

Напомним, бывшая звезда мадридского Реала ужасно травмировал соперника в Кубке Либертадорес.