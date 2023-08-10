Перемотанная нога. Куртуа эмоционально отреагировал на свою травму — фото

10 августа, 19:30
Поделиться:
Тибо Куртуа (Фото:Kevin Jairaj-USA TODAY Sports)

Тибо Куртуа (Фото:Kevin Jairaj-USA TODAY Sports)

Голкипер мадридского Реала Тибо Куртуа пропустит минимум полгода из-за разрыва крестообразной связки левой ноги.

Бельгийский футболист опубликовал пост в Instagram, в котором он описал свои эмоции от травмы.

Читайте также:
Выбыл на несколько месяцев. Новичок Челси, которого клуб купил за 60 млн евро, получил тяжелую травму, не сыграв ни одного официального матча

«Никогда не ждешь, что тебе придется пройти через такое, но теперь нужно принять это и сделать все, чтобы преодолеть ситуацию и вернуться еще более сильным.

Видео дня

Спасибо всем за вашу энергию, любовь и поддержку, уверяю вас, это мотивирует меня на скорейшее выздоровление", — написал Куртуа, опубликовав фотографию перемотанной ноги.

Ранее сообщалось, что Лунин публично отреагировал на серьезную травму Куртуа. Однако украинец может не получить свой шанс, ведь Реал уже определился с кандидатами на замену.

Напомним, бывшая звезда мадридского Реала ужасно травмировал соперника в Кубке Либертадорес.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Тибо Куртуа

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X