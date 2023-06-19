«Поступок лидера»: Лучший вратарь мира покинул расположение сборной Бельгии из-за скандала с капитанством 19 июня, 23:30 Тибо Куртуа (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа досрочно покинул расположение национальной команды.

Главный тренер бельгийцев Доменико Тедеско сообщил, что опытный голкипер решил уехать, ведь не был капитаном в игре с Австрией (1:1).

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«Куртуа покинул лагерь, мы здесь, в Эстонии, без него. Мы разговаривали несколько раз. В марте я решил, что Кевин де Брюйне будет нашим капитаном, не определяя, кто будет номером два и номером три. Конечно, выбор был между Ромелу Лукаку и Тибо. Честно говоря, мне все равно, потому что у меня на поле есть несколько капитанов. Например, есть Ян Вертонген и Янник Карраско. Нам нужны несколько игроков, способных взять на себя ответственность.

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Мы должны были принять решение перед матчем с Австрией в субботу. У нас была небольшая встреча. Мы решили, что Ромелу будет капитаном в субботу, а Тибо — во вторник. Все было в порядке. После матча он почувствовал себя оскорбленным этим. Я удивлен и шокирован. Я не ожидал, что произойдет что-то подобное. Он почувствовал себя оскорбленным и решил покинуть команду. Я пытался поговорить с ним, потому что это было серьезное решение", — приводит слова Тедеско RTBF.

Напомним, Куртуа по итогам 2022 года получил приз имени Яшина, который вручается лучшему вратарю года.

Отметим, что завтра, 20 июня, Бельгия сыграет с Эстонией в рамках квалификации чемпионата Европы-2024.

Ранее сообщалось, что футболист бельгийского клуба готов выступать за сборную Украины.