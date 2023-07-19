«Чисто испанский футболист»: легендарный тренер расхвалил лидера сборной Украины 19 июля, 18:00 Виктор Цыганков (Фото:ФК Жирона via Twitter)

Знаменитый украинский тренер Виталий Кварцяный положительно оценил выступления Виктора Цыганкова в испанской Жироне.

По словам легендарного специалиста, чемпионат Испании идеально подходит футболисту сборной Украины.

«В Цыганкове что-то есть. Слава Богу, он лишился ряда травм и засиял в Жироне. Витя, несмотря на скромные физические данные, — чисто испанский футболист.

Видео дня

Некий Диего Фернандес Силва. В Испании многие такие футболисты и Цыганков чувствуют себя там, как рыба в воде. Но АПЛ и Бундеслига ему не подойдут, потому что там играют в силовой футбол. Именно поэтому Месси заканчивает свою карьеру не в этих чемпионатах", — сказал Кварцяный в интервью FanDay.

Напомним, Цыганков перебрался в Жирону из Динамо прошлой зимой. За это время украинец провел 19 матчей за испанский клуб, в которых забил три гола и выполнил шесть голевых передач.

Ранее украинский эксперт оценил шансы Цыганкова на переход в Манчестер Сити.