«Чисто испанский футболист»: легендарный тренер расхвалил лидера сборной Украины
Виктор Цыганков (Фото:ФК Жирона via Twitter)
Знаменитый украинский тренер Виталий Кварцяный положительно оценил выступления Виктора Цыганкова в испанской Жироне.
По словам легендарного специалиста, чемпионат Испании идеально подходит футболисту сборной Украины.
«В Цыганкове что-то есть. Слава Богу, он лишился ряда травм и засиял в Жироне. Витя, несмотря на скромные физические данные, — чисто испанский футболист.
Некий Диего Фернандес Силва. В Испании многие такие футболисты и Цыганков чувствуют себя там, как рыба в воде. Но АПЛ и Бундеслига ему не подойдут, потому что там играют в силовой футбол. Именно поэтому Месси заканчивает свою карьеру не в этих чемпионатах", — сказал Кварцяный в интервью FanDay.
Напомним, Цыганков перебрался в Жирону из Динамо прошлой зимой. За это время украинец провел 19 матчей за испанский клуб, в которых забил три гола и выполнил шесть голевых передач.
Ранее украинский эксперт оценил шансы Цыганкова на переход в Манчестер Сити.