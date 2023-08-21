«На его футболках заработают миллионы». Кварцяный сравнил украинского футболиста с Роналду 21 августа, 16:25 Виталий Кварцяный (Фото:Скриншот видео)

Украинский тренер Виталий Кварцяный высоко оценил игру Виктора Цыганкова в испанской Жироне.

По словам Кварцяного, Цыганков хорошо зарекомендовал себя в Жироне и стал настоящей звездой команды, сообщает ПРОФУТБОЛ Digital.

"Почти все украинские футболисты, которые ушли в хорошие клубы, зарекомендовали себя. Сейчас раз-два и Цыганков-Довбик — бубух. Цыганков забил гол.

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Он сейчас как Роналду — за автографами все к нему. На его футболках сейчас будут зарабатывать десятки и сотни миллионов. Если бы он пошел в Ювентус, то на нем сразу отбили бы все деньги, которые потратили", — сказал Кварцяный.

Ранее сообщалось, что Виктор Цыганков ассистировал на Артема Довбика, который отличился в первом же матче за Жирону.

