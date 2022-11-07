Чемпионат Испании. Атлетико потерял очки, Реал Сосьедад упустил шанс подняться в тройку лидеров — видео 7 ноября, 00:15 Атлетико остался на третьем месте (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Состоялись четыре матча 13 тура чемпионата Испании по футболу.

Атлетико дома не смог переиграть Эспаньол, сыграв вничью 1:1, но удержал третью позицию, поскольку Бетис в дерби не смог победить Севилью, сыграв так же вничью 1:1.

В других матчах Вильярреал уступил Мальорке 0:1, а Реал Сосьедад разошелся миров 1:1 с Валенсией и, несмотря на осечки конкурентов, потерял шансы подняться в тройку лидеров.

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Результаты матчей:

Атлетико — Эспаньол 1:1

Голы: Феликс, 78 — Дардер, 62

Реал Сосьедад — Валенсия 1:1

Голы: Сатамарин, 10 (авт) — Лино, 25

Вильярреал — Мальорка 0:2

Голы: Мурики, 32, Ндиае, 75

Бетис — Севилья 1:1

Голы: Навас, 43 (авт) — Гудель, 82

Турнирная таблица

Фото: https://www.flashscore.ua

Накануне в 13 туре чемпионата Испании Барселона победила Альмерию (2:0).