Чемпионат Испании. Атлетико разгромил соперника, Севилья покинула зону вылета — видео 22 января, 00:06 Атлетико занимает 4-е место (Фото:REUTERS/Susana Vera)

Состоялись четыре матча 18-го тура чемпионата Испании по футболу

Реал Сосьедад победил Райо Вальекано 2:0 и сравнялся по очкам с Реалом, который идет вторым, однако у мадридского клуба на два сыгранных матча меньше

Атлетико разгромил Вальядолид 3:0 и закрепился на 4-м месте.

Видео дня

Севилья на последних минутах обыграла Кадис 1:0 и покинула зону вылета, поднявшись на 14-е место.

Результаты матчей:

Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2

Голы: Серлот, 15, Мугуруса, 36

Эспаньол - Бетис 1:0

Гол: Брейтвейт, 44

Атлетико - Вальядолид 3:0

Голы: Мората, 18, Гризманн, 23, Эрмосо, 28

Севилья - Кадис 1:0

Гол: Ракитич, 89

Удаление: Алехо, 87 (Кадис)

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Ранее сообщалось, что Барселона победила Реал со счетом 3:1 в финальном матче за Суперкубок Испании.

