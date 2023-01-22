Чемпионат Испании. Атлетико разгромил соперника, Севилья покинула зону вылета — видео
Атлетико занимает 4-е место (Фото:REUTERS/Susana Vera)
Состоялись четыре матча 18-го тура чемпионата Испании по футболу
Реал Сосьедад победил Райо Вальекано 2:0 и сравнялся по очкам с Реалом, который идет вторым, однако у мадридского клуба на два сыгранных матча меньше
Атлетико разгромил Вальядолид 3:0 и закрепился на 4-м месте.
Севилья на последних минутах обыграла Кадис 1:0 и покинула зону вылета, поднявшись на 14-е место.
Результаты матчей:
Райо Вальекано - Реал Сосьедад 0:2
Голы: Серлот, 15, Мугуруса, 36
Эспаньол - Бетис 1:0
Гол: Брейтвейт, 44
Атлетико - Вальядолид 3:0
Голы: Мората, 18, Гризманн, 23, Эрмосо, 28
Севилья - Кадис 1:0
Гол: Ракитич, 89
Удаление: Алехо, 87 (Кадис)
Турнирная таблица
Ранее сообщалось, что Барселона победила Реал со счетом 3:1 в финальном матче за Суперкубок Испании.