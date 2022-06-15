Подала жалобу в УЕФА. Испанская Ла Лига обвинила ПСЖ и Манчестер Сити в нечестной борьбе на трансферном рынке

15 июня, 20:01
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Ла Лига пожаловалась на два клуба в УЕФА (Фото:REUTERS/Craig Brough)

Ла Лига пожаловалась на два клуба в УЕФА (Фото:REUTERS/Craig Brough)

Ла Лига пожаловалась в УЕФА на французский ПСЖ и английский Манчестер Сити из-за вероятного нарушения финансового фейр-плей.

Против ПСЖ Ла Лига подала жалобу на прошлой неделе, а против Манчестер Сити – еще в апреле, сообщает официальный сайт организации.

В Ла Лиге считают, что нерегулярное финансирование ПСЖ и Манчестер Сити осуществляется либо за счет прямых вливаний денег, либо за счет спонсорских и других контрактов, не отвечающих рыночным условиям и не имеющих экономического смысла.

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Таким образом, ПСЖ и Манчестер Сити наносят ущерб европейским клубам и лигам, поскольку искусственно раздувают рынок, при этом деньги не генерируются в самом футболе.

Ранее СМИ сообщали, что Ла Лига намерена судиться с ПСЖ после того, как нападающий Килиан Мбаппе подписал новый контракт с французским клубом, хотя перед этим договорился о переходе в мадридский Реал.

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Редактор: Олег Телюк

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Теги:   ПСЖ (Paris SG) Манчестер Сити Чемпионат Испании Примера

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