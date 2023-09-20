Забил как форвард. В матче Лиги чемпионов вратарь голом на последних секундах спас свою команду от поражения — видео

20 сентября, 09:36
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Проведель спас Лацио от поражения (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Проведель спас Лацио от поражения (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Голкипер римского Лацио Иван Проведель стал героем матча против мадридского Атлетико в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Атлетико забил в ворота Лацио на 29-й минуте после точного удара Барриоса и вел в счете почти весь матч, однако не удержал победу.

Уже в компенсированное время Лацио пошли в финальный штурм. К атаке подключился даже голкипер Проведель, который и стал спасителем римлян.

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На 95-й минуте Луис Альберто выполнил навес в штрафную, а Проведель головой замкнул мяч в ворота, принеся своей команде ничью 1:1.

Сообщалось, что Шахтер уступил Порту 1:3 в первом туре Лиги чемпионов.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига Чемпионов Атлетико (Мадрид) Лацио

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