Интер сенсационно проиграл Лацио в чемпионате Италии — видео 27 августа, 00:17 Лацио забил три мяча в ворота вице-чемпиона (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Интер потерпел сенсационное поражение от Лацио со счетом 1:3 на выезде в стартовом матче третьего тура итальянской Серии А.



В течение почти всего первого тайма команды не могли отличиться голами, пока вперед не вышли хозяева поля — отличился Фелипе Андерсон.

Гостям удалось восстановить равновесие в начале второй половины поединка, когда после передачи Думфриса забил Лаутаро Мартинес.

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Римская команда не позволила игре пойти по сценарию вице-чемпиона Италии, ведь на 75-й минуте ее вперед снова вывел Луис Альберто.

Попытки Интера снова сравнять счет ни к чему не привели, тогда как Лацио сумел увеличить свой итоговый перевес благодаря голу Педро.

Лацио — Интер 3:1

Голы: Фелипе Андерсон, 40, Луис Альберто, 75, Педро, 86 — Мартинес, 51

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В прошлом туре Ювентус выпал из тройки лидеров после сенсационной осечки с Сампдорией — 0:0.

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