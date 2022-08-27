Интер сенсационно проиграл Лацио в чемпионате Италии — видео

27 августа, 00:17
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Лацио забил три мяча в ворота вице-чемпиона (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Лацио забил три мяча в ворота вице-чемпиона (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Интер потерпел сенсационное поражение от Лацио со счетом 1:3 на выезде в стартовом матче третьего тура итальянской Серии А.

В течение почти всего первого тайма команды не могли отличиться голами, пока вперед не вышли хозяева поля — отличился Фелипе Андерсон.

Гостям удалось восстановить равновесие в начале второй половины поединка, когда после передачи Думфриса забил Лаутаро Мартинес.

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Римская команда не позволила игре пойти по сценарию вице-чемпиона Италии, ведь на 75-й минуте ее вперед снова вывел Луис Альберто.

Попытки Интера снова сравнять счет ни к чему не привели, тогда как Лацио сумел увеличить свой итоговый перевес благодаря голу Педро.

Лацио — Интер 3:1

Голы: Фелипе Андерсон, 40, Луис Альберто, 75, Педро, 86 — Мартинес, 51

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

В прошлом туре Ювентус выпал из тройки лидеров после сенсационной осечки с Сампдорией — 0:0.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол ФК Интер Серия А Лацио Чемпионат Италии

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