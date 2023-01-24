Лацио сенсационно разгромил Милан и приблизил Наполи к чемпионскому титулу в Италии 24 января, 23:47 Лацио поднялся на третье место (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

В итальянской Серии А завершился 19-й тур.



Действующий чемпион Италии Милан потерпел разгромное поражение на выезде от римского Лацио с результатом 0:4.

Хозяева поля вышли вперед уже на 4-й минуте благодаря голу Милинковича-Савича, а спустя полчаса с лишним Дзакканьи удвоил их перевес.

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На 67-й минуте римляне довели счет до разгромного, когда Луис Альберто реализовал пенальти, тогда как Фелипе Андерсон забил еще один мяч за четверть часа до конца игры.

Этот результат позволил лидеру Наполи довести свой отрыв до 12 очков от ближайшего преследователя Милана ровно за половину турнирной дистанции, тогда как Лацио поднялся в зону Лиги чемпионов на третье место.

Лацио — Милан 4:0

Голы: Милинкович-Савич, 4, Дзакканьи, 38, Луис Альберто, 67 (с пенальти), Андерсон, 74

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне Интер неожиданно дома проиграл Эмполи 0:1 и упустил шанс обойти Милан и подняться на второе место.