Итальянский гранд ищет альтернативу лучшему бомбардиру УПЛ — СМИ

8 июля, 16:53
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Артем Довбик (Фото:СК Днепр-1)

Артем Довбик (Фото:СК Днепр-1)

Римское Лацио продолжает интересоваться кандидатурой нападающего СК Днепра-1 Артема Довбика.

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Однако важность трансфера украинца для римлян уменьшилась, сообщает laziopress.it.

Главной целью на позицию форварда для клуба является Маркус Леонадро из бразильского Сантоса. Вторым в списке претендентов идет Зеки Амдуми из Базеля, а затем лишь кандидатура Довбика.

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Еще Лацио хотел бы подписать Антонио Санабрию, однако тот планирует продлить контракт с Торино. Римляне также не отказались бы от услуг Андре Силвы из Лейпцига, но португалец требует слишком большую зарплату.

В прошлом сезоне в УПЛ Артем Довбик забил 24 гола за 30 матчей, став лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

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Ранее сообщалось, что Жирона Виктора Цыганкова планирует подписать Артема Довбыка, заплатив за него сумму, которая удовлетворит Днепр-1.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Лацио Артем Довбик

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