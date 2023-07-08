Итальянский гранд ищет альтернативу лучшему бомбардиру УПЛ — СМИ 8 июля, 16:53 Артем Довбик (Фото:СК Днепр-1)

Римское Лацио продолжает интересоваться кандидатурой нападающего СК Днепра-1 Артема Довбика.

Однако важность трансфера украинца для римлян уменьшилась, сообщает laziopress.it.

Главной целью на позицию форварда для клуба является Маркус Леонадро из бразильского Сантоса. Вторым в списке претендентов идет Зеки Амдуми из Базеля, а затем лишь кандидатура Довбика.

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Еще Лацио хотел бы подписать Антонио Санабрию, однако тот планирует продлить контракт с Торино. Римляне также не отказались бы от услуг Андре Силвы из Лейпцига, но португалец требует слишком большую зарплату.

В прошлом сезоне в УПЛ Артем Довбик забил 24 гола за 30 матчей, став лучшим бомбардиром чемпионата Украины.

Ранее сообщалось, что Жирона Виктора Цыганкова планирует подписать Артема Довбыка, заплатив за него сумму, которая удовлетворит Днепр-1.