«Угрожает и нам»: Легенда сборной Германии отреагировал на войну в Украине 12 июня, 16:59 Филипп Лам (Фото:instagram.com/philipplahm)

Бывший капитан сборной Германии Филипп Лам высказался по поводу спорта, как рычага для решений проблем общества.

Легендарный футболист признал, что футбол является важным инструментом, который отлично работает в политике.

«Футбол является средством достижения целей благодаря своей популярности. Люди отвлекаются, бурно празднуют и, несмотря на все соперничество, собираются вместе. Такой пакет развлечений и такое сообщество уникальны, такого больше нигде нет. Именно с таким пониманием я сейчас смотрю футбол.

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И это мое развитие: от фаната, увлекающегося своими кумирами, до футболиста, чьи кумиры остаются в мыслях во время 113 выходов на поле, чувствующего ответственность представлять свою демократическую страну и до капитана, наблюдающего, куда двигается его команда. Теперь я директор турнира, где мы хотим отмечать и укреплять европейские ценности. Это тоже определяет мое видение Украины. Происходящее угрожает не только им, но и нам. Поэтому международный матч против Украины — отличная идея", — приводит слова Лама Tribuna со ссылкой на колонку немца в Zeit Online.

Отметим, что сегодня, 12 июня, сборная Украины сыграет с Германией.

Ранее сообщалось, что новый тренер украинской национальной команды огласил заявку на товарищеский поединок.