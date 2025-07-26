«Следующий после Марадоны и Месси». Гари Линекер назвал футболиста, которому бы отдал Золотой мяч-2025

26 июля, 23:35
Гари Линекер (Фото: instagram.com/garylineker)

Легендарный английский форвард Гари Линекер считает, что вингер каталонской Барселоны и сборной Испании Ламин Ямаль заслужил Золотой мяч в этом году.

По мнению Линекера, 18-летний Ямаль имеет все шансы войти в пантеон лучших футболистов в истории.

«Ламин — следующий великий игрок после Марадоны и Месси. В его возрасте делать то, что он делает… Он действительно особенный.

Он может стать одним из лучших в истории, но ему нужно немного удачи. То, как он играет — он действительно невероятен. Золотой мяч? Я бы отдал его ему", — цитирует Линекера Marca.

В сезоне 2024/25 Ямаль провел 55 матчей за Барселону во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и сделал 25 результативных передач. Вингер выиграл с каталонцами чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Отметим, что в 1986 году Линекер занял второе место в голосовании за Золотой мяч, уступив украинцу Игорю Беланову.

Мы писали, что МЛС дисквалифицировала Месси за отказ сыграть в Матче всех звезд.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Футбол Ламин Ямаль Лионель Месси Диего Марадона Золотой мяч ФК Барселона

