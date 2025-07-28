«Это как художник и ван Гог». Гвардиола сравнил новую звезду Барселоны с Месси

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола отреагировал на параллели, которые проводят между 18-летним вундеркиндом Барселоны Ламином Ямалем и легендой клуба Лионелем Месси, выступающим за Интер Майами.

Гвардиола отметил, что Ямаль только начинает свой путь в футболе, тогда как Месси — звезда совсем другого масштаба, сообщает Фабрицио Романо.

«Нужно позволить Ламину Ямалю идти своим путем, и лишь когда он отыграет лет пятнадцать, мы сможем сказать, действительно ли он лучше Месси.

Реклама

Но уже само то, что его сравнивают с Месси, очень важно. Это все равно что сравнивать художника с ван Гогом", — сказал Гвардиола.

Ранее легендарный английский форвард Гари Линекер заявил, что Ямаль заслужил Золотой мяч этого года.