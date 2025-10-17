Звезда Барселоны Ямаль отказался бесплатно раздавать автографы — игрок нашел способ зарабатывать
Ламин Ямаль отказался бесплатно раздавать автографы (Фото: REUTERS/Albert Gea)
Вингер сборной Испании и Барселоны Ламин Ямаль перестал расписываться на футболках.
Как сообщает Mundo Deportivo, 18-летний испанец получил предложение от веб-сайта, который специализируется на продаже одежды и товаров с изображением спортивных звезд с автографами.
Компания рассказала про интерес к Ламину и посоветовала игроку прекратить давать бесплатные автографы. Это нужно для того, чтобы сделать подпись Ламина более ценной.
Отмечается, что Барселона ведет переговоры с представителями испанца, чтобы договориться про количество автографов, которые тот должен будет делать для фанатов бесплатно.
В текущем сезоне Ямаль провел пять матчей за Барселону, в которых забил два гола и сделал три голевые передачи.
Напомним, что Ламин превзошел рекорд одноклубника Забарного в Лиге чемпионов.