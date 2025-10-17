Как сообщает Mundo Deportivo, 18-летний испанец получил предложение от веб-сайта, который специализируется на продаже одежды и товаров с изображением спортивных звезд с автографами.

Компания рассказала про интерес к Ламину и посоветовала игроку прекратить давать бесплатные автографы. Это нужно для того, чтобы сделать подпись Ламина более ценной.

Отмечается, что Барселона ведет переговоры с представителями испанца, чтобы договориться про количество автографов, которые тот должен будет делать для фанатов бесплатно.

В текущем сезоне Ямаль провел пять матчей за Барселону, в которых забил два гола и сделал три голевые передачи.

Напомним, что Ламин превзошел рекорд одноклубника Забарного в Лиге чемпионов.