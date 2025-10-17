Звезда Барселоны Ямаль отказался бесплатно раздавать автографы — игрок нашел способ зарабатывать

17 октября, 14:20
Поделиться:
Ламин Ямаль отказался бесплатно раздавать автографы (Фото: REUTERS/Albert Gea)

Ламин Ямаль отказался бесплатно раздавать автографы (Фото: REUTERS/Albert Gea)

Вингер сборной Испании и Барселоны Ламин Ямаль перестал расписываться на футболках.

Читайте также:
«Независимо от позиции на поле»: Зидан назвал единственного футболиста, который его впечатляет

Как сообщает Mundo Deportivo, 18-летний испанец получил предложение от веб-сайта, который специализируется на продаже одежды и товаров с изображением спортивных звезд с автографами.

Реклама

Компания рассказала про интерес к Ламину и посоветовала игроку прекратить давать бесплатные автографы. Это нужно для того, чтобы сделать подпись Ламина более ценной.

Отмечается, что Барселона ведет переговоры с представителями испанца, чтобы договориться про количество автографов, которые тот должен будет делать для фанатов бесплатно.

Читайте также:
В Барселоне установили золотую скульптуру в честь лучшей футболистки мира — видео

В текущем сезоне Ямаль провел пять матчей за Барселону, в которых забил два гола и сделал три голевые передачи.

Напомним, что Ламин превзошел рекорд одноклубника Забарного в Лиге чемпионов.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Барселона Ламин Ямаль

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies