17-летний гений Барселоны Ламин Ямаль будет играть в клубе под 10-м номером.

Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Этот номер станет вакантным после официального объявления об аренде Ансу Фати во французский Монако.

Руководство Барселоны уверено, что Ямаль, который до сих пор играл под 19-м, готов взять на себя ответственность и символический вес этой футболки.

Ранее под 10-м номером в каталонском клубе играли такие легенды как Луис Суарес, Ривалдо, Роналдиньо, Лионель Месси и Диего Марадона.

Официальная презентация футболиста в новом амплуа запланирована на его 18-й день рождения — 13 июля, когда также стартует летний сбор под руководством Ханси Флика.

Ожидается, что футболки с именем Ямаля и номером 10 станут хитом продаж.

Ранее легендарный Лотар Маттеус заявил, что Ламин Ямаль заслужил Золотой мяч в этом сезоне.