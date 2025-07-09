«Обыгрывает соперников, как в PlayStation»: экс-футболист Барселоны рассказал, кто превзойдет Месси

«Кажется, будто ему 28 и он в расцвете сил. Он обыгрывает соперников, как в PlayStation, заставляет защитников выглядеть как фишки, у него невероятный потенциал.

Он может стать еще лучше Месси. Месси выиграл восемь Золотых мячей. Ямаль будет иметь мотивацию пойти еще дальше, за ним приятно наблюдать.

Он играет на правом фланге, есть определенное сходство [с Месси], а 10 — особый номер для Барселоны, и он также будет стремиться бороться за Золотой мяч.

Я считаю, что именно Золотой мяч — главная причина его желания носить 10 номер. Ему 17, а он уже об этом думает. Это невероятный футболист", — цитирует Пети TNT Sports.

В сезоне 2024/25 Ямаль провел 55 матчей за Барселону во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и сделал 25 результативных передач.

