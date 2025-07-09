«Обыгрывает соперников, как в PlayStation»: экс-футболист Барселоны рассказал, кто превзойдет Месси

9 июля, 14:39
Поделиться:
Ламин Ямаль — футболист Барселоны и сборной Испании (Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo)

Ламин Ямаль — футболист Барселоны и сборной Испании (Фото: REUTERS/Marcelo Del Pozo)

Бывший полузащитник Барселоны Эммануэль Пети расхвалил молодого вингера каталонцев Ламина Ямаля.

Читайте также:
16-летний талант побил рекорд Пеле и Ямаля. Сборная Мексики одолела США в финале Золотого кубка КОНКАКАФ — видео

«Кажется, будто ему 28 и он в расцвете сил. Он обыгрывает соперников, как в PlayStation, заставляет защитников выглядеть как фишки, у него невероятный потенциал.

Он может стать еще лучше Месси. Месси выиграл восемь Золотых мячей. Ямаль будет иметь мотивацию пойти еще дальше, за ним приятно наблюдать.

Реклама

Он играет на правом фланге, есть определенное сходство [с Месси], а 10 — особый номер для Барселоны, и он также будет стремиться бороться за Золотой мяч.

Я считаю, что именно Золотой мяч — главная причина его желания носить 10 номер. Ему 17, а он уже об этом думает. Это невероятный футболист", — цитирует Пети TNT Sports.

Читайте также:
«Мне их очень жаль»: герой матча Флуминенсе — Челси объяснил, почему не праздновал свои голы в полуфинале клубного ЧМ-2025

В сезоне 2024/25 Ямаль провел 55 матчей за Барселону во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и сделал 25 результативных передач.

Ранее легенда Челси назвал футболиста, который заслужил получить Золотой мяч-2025 больше, чем Ямаль.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Спорт Футбол ФК Барселона Ламин Ямаль Лионель Месси

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies