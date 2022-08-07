Еще один звездный легионер Шахтера захотел покинуть клуб — СМИ

7 августа, 22:15
Лассина Траоре перешел в Шахтер в прошлом году (Фото:ФК Шахтер)

Лассина Траоре перешел в Шахтер в прошлом году (Фото:ФК Шахтер)

Нападающий донецкого Шахтера Лассина Траоре может продолжить карьеру в стамбульском Фенербахче, сообщает Fotomac.

По информации издания, Фенербахче ранее уже интересовался Траоре, а теперь возобновил интерес к нападающему Шахтера.

Турецкий клуб намерен усилить атакующую линию, несмотря на договоренность о переходе форварда Макси Гомеса из Валенсии.

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Сообщается, что представители Фенербахче провели встречу с руководителями Шахтера, где обсудили возможный трансфер, а сам Траоре якобы готов перейти в турецкий клуб и сообщил об этом «горнякам».

Ожидается, что переговоры по переходу игрока продолжатся на следующей неделе.

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Траоре перешел в Шахтер в июне 2021 года, но пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы колена.

Однако, несмотря на войну на Украине, Траоре вернулся в Шахтер и начал с командой подготовку к новому сезону.

После начала полномасштабной войны в Украине Шахтер покинул целый ряд игроков, большинство из которых легионеры.

Ранее сообщалось, что хавбек Шахтера Алан Патрик стал игроком бразильского Интернасьонала, а нападающий Жуниор Мораес подписал контракт с бразильским Коринтиансом.

Также Шахтер покинули Богдан Вьюник (Цюрих), Витао (Интернасьонал), Тете (Лион), Винисиус Тобиас (Реал) и Майкон (Коринтианс).

Кроме этого, полузащитник Маркос Антонио перешел в Лацио, нападающий Давид Нерес — в Бенфику, защитник Додо стал игроком Фиорентины, хавбек Манор Соломон присоединился к Фулхэму, защитник Исмаили покинул Шахтер после девяти сезонов и подписал контракт с Лиллем, а Марлон вернулся в Италию, где будет выступать за Монцу.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Трансферы Премьер-лига Украины ФК Шахтер Фенербахче

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