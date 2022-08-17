Единственный не покинувший Шахтер легионер не вернулся с командой в Украину 17 августа, 16:52 Лассина Траоре перешел в Шахтер в прошлом году (Фото:ФК Шахтер)

Донецкий Шахтер вернулся с тренировочных сборов в Украину без форварда Лассины Траоре.

Шахтер продолжит подготовку к новому сезону в Киеве, а по прибытии на родную землю команда сделала общее фото с флагом Украины.

Фото: ФК Шахтер

А вот Траоре, проходивший с Шахтером предсезонные сборы, в Украину не вернулся.

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Как оказалось, футболист сейчас в Амстердаме, где проходит реабилитацию в медицинском центре, о чем он рассказал в своем аккаунте в Instagram.

Фото: Лассина Траоре via Instagram

Следует отметить, что Траоре — единственный легионер, не покинувший Шахтер после начала полномасштабной войны в Украине.

Ранее сообщалось, что 23 августа в первом матче нового сезона украинской Премьер-лиги Шахтер сыграет против Металлиста 1925 года.



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