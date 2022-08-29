«Я мог уйти». Звездный легионер Шахтера объяснил свое решение остаться в клубе, несмотря на войну 29 августа, 19:12 Лассина Траоре — единственный легионер не покинувший Шахтер (Фото:Лассина Траоре via Instagram)

Нападающий донецкого Шахтера Лассина Траоре рассказал, почему принял решение не покидать «горняков», несмотря на полномасштабную войну в Украине.

Траоре опубликовал пост в своем аккаунте в Instagram, в котором рассказал, что после полученной тяжелой травмы он чувствовал поддержку Шахтера и решил отблагодарить клуб, оставшись в команде, несмотря на войну.

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« Я мог бы уйти, но это не кажется правильным. Хочу поблагодарить других клубов за такой интерес ко мне. Сильнее, чем когда-либо, стараюсь отплатить клубу. Вперед!» – написал Траоре.



Ранее сообщалось, что Траоре после тренировочных сборов не вернулся с Шахтером в Украину, поскольку отправился в Амстердам, где проходит реабилитацию в медицинском центре.

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