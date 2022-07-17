«Волнуюсь за всех украинцев». Звездный легионер Шахтера прокомментировал возвращение в клуб, несмотря на войну

17 июля, 15:21
Траоре будет единственным легионером Шахтера на предсезонных сборах (Фото:ФК Шахтер)

Траоре будет единственным легионером Шахтера на предсезонных сборах (Фото:ФК Шахтер)

Нападающий донецкого Шахтера Лассина Траоре прокомментировал свое возвращение к «горнякам», несмотря на войну в Украине.

В интервью официальному YouTube-каналу Шахтера Траоре заявил, что рад вернуться в донецкий клуб и выразил надежду, что война в Украине скоро закончится.

«Прежде всего хочу сказать, что мне очень больно за то, что происходит в Украине. Очень волнуюсь за всех украинцев. Я вместе с вами. Надеюсь, скоро все наладится», — сказал Траоре.

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Футболист добавил, что решение вернуться в донецкую команду он принял легко.

" Это моя команда. Понял, что я хочу быть здесь.

Хочу поблагодарить всех за поддержку в сложные для меня времена. Обещаю, если смогу играть, буду делать все, чтобы выступать на самом высоком уровне и забивать важные голы", — отметил футболист.

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Траоре перешел в Шахтер в июне 2021 года, но пропустил большую часть прошлого сезона из-за травмы колена.

Следует отметить, что Траоре будет единственным легионером на предсезонном сборе Шахтера, поскольку большинство иностранных игроков после начала полномасштабной войны покинули донецкий клуб.

Ранее сообщалось, что полузащитник Шахтера Маркос Антонио перешел в Лацио, хавбек Алан Патрик стал игроком бразильского Интернасьонала, а нападающий Жуниор Мораэс подписал контракт с бразильским Коринтиансом.

Также после начала полномасштабной войны Шахтер покинули Богдан Вьюник (Цюрих), Витао (Интернасьонал), Тете (Лион), Винисиус Тобиас (Реал) и Майкон (Коринтианс).

Кроме этого, в Бенфику перешел звездный футболист Давид Нерес, которого Шахтер приобрел у Аякса в январе 2022 года.

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Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Шахтер

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