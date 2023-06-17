«Путин — х*йло!»: Латвийские болельщики передали жаркий привет президенту России — видео

17 июня, 22:05
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Сборная Латвии по футболу (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Сборная Латвии по футболу (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Фанаты сборной Латвии по футболу зажгли в поединке своей команды против Турции в рамках квалификации чемпионата Европы-2024.

Болельщики хозяев прямо на трибуне стадиона скандировали кричалку «Путин — х*йло».

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Таким образом, фанаты решили указать российскому политику, где его место.

https://twitter.com/ZoryaLondonsk/status/1670084548229562370

Отметим, что матч проходил на стадионе Сконто в Риге. Сборная Турции сумела выиграть встречу (3:2).

Видео дня

Ранее сообщалось, что звезда сборной Украины жестко обратился к россиянам.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Война в Украине

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