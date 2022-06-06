Латвийские болельщики исполнили песню «Путин ху*ло» во время матча Лиги наций

6 июня, 20:55
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Латвийские фанаты поддержали Украину (Фото:kajbumba via Instagram)

Латвийские фанаты поддержали Украину (Фото:kajbumba via Instagram)

Латвийские болельщики во время матча их сборной против Лихтенштейна в Лиге наций выразили свое отношение к российскому диктатору Владимиру Путину.

Во время поединка латвийские фанаты исполнили песню «Путин ху*ло», сообщает Tribuna.com.

Кроме этого, болельщики пришли на матч не только с флагами Латвии, но и с флагом Украины, который был вывешен на трибунах.

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Таким образом, латвийцы проявили солидарность с украинцами в борьбе с российскими оккупантами.

Сам матч завершился победой Латвии над Лихтенштейном со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что болельщики варшавской Легии вывесили на трибунах баннер с повешенным Путиным.

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Теги:   Футбол Владимир Путин Латвия Лига Наций

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