Латвийские болельщики исполнили песню «Путин ху*ло» во время матча Лиги наций
Латвийские фанаты поддержали Украину (Фото:kajbumba via Instagram)
Латвийские болельщики во время матча их сборной против Лихтенштейна в Лиге наций выразили свое отношение к российскому диктатору Владимиру Путину.
Во время поединка латвийские фанаты исполнили песню «Путин ху*ло», сообщает Tribuna.com.
Кроме этого, болельщики пришли на матч не только с флагами Латвии, но и с флагом Украины, который был вывешен на трибунах.
Таким образом, латвийцы проявили солидарность с украинцами в борьбе с российскими оккупантами.
Сам матч завершился победой Латвии над Лихтенштейном со счетом 1:0.
Ранее сообщалось, что болельщики варшавской Легии вывесили на трибунах баннер с повешенным Путиным.
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