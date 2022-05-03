«После войны Моссад выловил всех». Экс-футболист сборной Украины отреагировал на антисемитские высказывания Лаврова 3 мая, 17:29 Цей матеріал також доступний українською Сергей Коновалов (Фото:Сергей Коновалов via Facebook)

Бывший футболист сборной Украины Сергей Коновалов, который во время карьеры выступал за израильский Бейтар, отреагировал на антисемитские высказывания главы МИД РФ Сергея Лаврова, заявившего, что «у Гитлера тоже была еврейская кровь».

В комментарии FanDay Коновалов заявил, что скандальное высказывание Лаврова вызвало у Израиля большой резонанс. Экс-футболист добавил, что теперь страна может изменить свое отношение к России.

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«Россияне давно перешли все мыслимые и немыслимые границы. Сможет ли после таких слов Израиль измениться, изменить свою традиционно пророссийскую политику, пророссийскую направленность? Очень надеюсь, что хотя бы теперь к ним дойдет», — сказал Коновалов.

Коновалов считает, что россияне позволяют себе такие высказывание из-за специфики общества, которое формировалось в СССР, а теперь и в России.

«Там царит вранье. Честное слово: вспоминаю свое детство советское, своих родителей, учителей — учили только лживому. Вот теперь русские, как мне кажется, сами запутались, где и о чем они набрехали.

В свете этого одно хотел сказать бы. После Второй мировой войны, как известно, состоялся Нюрнбергский трибунал. А потом Моссад выловил всех тех нацистов, которые там не были. Выловили всех, даже тех, кто прятался в Аргентине, Бразилии или в Парагвае. Нынешним российским политикам следует помнить об этом", — подытожил экс-футболист сборной Украины.

Ранее сообщалось, что посла РФ в Израиле вызвали в МИД страны, требуя извинений за слова главы российского МИД Сергея Лаврова о еврейском происхождении Гитлера.

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