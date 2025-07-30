Лига чемпионов: Динамо Киев разгромно побеждает — результаты ответных матчей второго раунда квалификации
Киевляне дважды обыграли мальтийцев (Фото: ФК Динамо)
В первом матче Динамо обыграло Хамрун Спартанс со счетом — 3:0. С таким же результатом киевский клуб победил и в ответном поединке. И вышел в третий отборочный этап Лиги чемпионов.
Расписание и результаты матчей ЛЧ-2025/26
Вторник, 29 июля
18:00. Кайрат (Казахстан) — КуПС (Финляндия) — 3:0 (первый матч — 0:2)
21:00. Динамо Киев (Украина) — Хамрун Спартанс (Мальта) — 3:0 (первый матч — 3:0)
21:00. Дрита (Косово) — Копенгаген (Дания) — 0:1 (первый матч — 0:2)
22:00. Зрински (Босния и Герцеговина) — Слован (Словакия) — 2:2 (первый матч — 0:4)
22:00. Црвена Звезда (Сербия) — Линкольн Ред Импс (Гибралтар) — 5:1 (первый матч — 1:0)
Среда, 30 июля
19:00. Карабах (Азербайджан) — Шелбурн (Ирландия) — 1:0 (первый матч — 3:0)
20:00. Мальме (Швеция) — РФС (Латвия) — 1:0 (первый матч — 4:1)
20:30. Лудогорец (Болгария) — Риека (Хорватия) — 3:1 д.в. (первый матч — 0:0)
20:30. Стяуа (Румыния) — Шкендия (Северная Македония) — 1:2 (первый матч — 0:1)
21:00. Маккаби Т-А (Израиль) — Пафос (Кипр) — 0:1 (первый матч — 1:1)
21:00. Панатинаикос (Греция) — Рейнджерс (Шотландия) — 1:1 (первый матч — 0:2)
21:00. Ференцварош (Венгрия) — Ноа (Армения) — 4:3 (первый матч — 2:1)
21:30. Брейдаблик (Исландия) — Лех (Польша) — 0:1 (первый матч — 1:7)
21:45. Зальцбург (Австрия) — Бранн (Норвегия) — 1:1 (первый матч — 4:1)
22:00. Серветт (Швейцария) — Виктория (Чехия) — 1:3 (первый матч — 1:0)
В третьем раунде квалификации Лиги чемпионов Динамо сыграет против кипрского Пафоса.