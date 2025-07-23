Лига чемпионов: победа Динамо — результаты первых матчей второго раунда квалификации

23 июля, 22:49
Киевляне стартуют в ЛЧ (Фото: ФК Динамо Киев)

На этой стадии турнира начинает свои выступления киевское Динамо. Соперником украинского клуба стал мальтийский Хамрун Спартанс. Поединок в гостях динамовцы выиграли, забив «спартанцам» три гола.

Расписание и результаты матчей ЛЧ-2025/26

Вторник, 22 июля

18:00. КуПС (Финляндия) — Кайрат (Казахстан) — 2:0

19:00. Линкольн Ред Импс (Гибралтар) — Црвена Звезда (Сербия) — 0:1

19:00. Ноа (Армения) — Ференцварош (Венгрия) — 1:2

20:00. Виктория Пльзень (Чехия) — Серветт (Швейцария) — 0:1

20:00. Копенгаген (Дания) — Дрита (Косово) — 2:0

20:00. Пафос (Кипр) — Маккаби Т-А (Израиль) — 1:1

20:00. РФС (Латвия) — Мальме (Швеция) — 1:4

20:00. Хамрун Спартанс (Мальта) — Динамо Киев (Украина) — 0:3

21:00. Шкендия (Северная Македония) — Стяуа (Румыния) — 1:0

21:15. Слован (Словакия) — Зрински (Босния и Герцеговина) — 4:0

21:30. Лех (Польша) — Брейдаблик (Исландия) — 7:1

21:45. Рейнджерс (Шотландия) — Панатинаикос (Греция) — 2:0

21:45. Риека (Хорватия) — Лудогорец (Болгария) — 0:0

Среда, 23 июля

22:00. Бранн (Норвегия) — Зальцбург (Австрия) — 1:4

22:00. Шелбурн (Ирландия) — Карабах (Азербайджан) — 0:3

Ответные матчи пройдут через неделю.

Напомним, что что в первом раунде квалификации Хамрун Спартанс прошел литовский Жальгирис, команды провели невероятно долгую серию пенальти.

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Лига чемпионов Футбол ФК Динамо (Киев)

